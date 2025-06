Incendiile fac prăpăd în Turcia. Oamenii din Antalya au încercat să stingă flăcările cu furtunul de grădină

15:20

Zohran Mamdani, un socialist progresist, musulman, de origine indiană și cu vederi pro-palestiniene, candidatul Partidului Democrat pentru pentru funcția de primar al orașului New York la alegerile din 4 noiembrie 2025, a stârnit vâlvă pe scena politică americană după ce a declarat, în weekend, că "nu ar trebui să avem miliardari". Totodată a propus construirea unor supermarketuri de stat, relatează CNN şi The New York Times.