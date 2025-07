ANPC aplică sancţiuni de peste 155.000 lei în urma controalelor pe litoral

14:50

Ministrul de externe israelian, Gideon Saar, a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Vilnius alături de omologul său lituanian, Kestutis Budrys, că Rusia, China şi Coreea de Nord formează o and #8222;axă autoritară and #8221; care sprijină and #8222;axa radicală a terorismului and #8221; condusă de Iran şi aliaţii săi, scrie EFE, de la care relatăm cele ce urmează.