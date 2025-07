A marcat în Serie A și acum a semnat în Superliga » Fostul atacant de la Inter și Genoa a fost prezentat

Unirea Slobozia a anunțat transferul lui Said Ahmed Said (32 de ani), jucător format în Italia, la Inter. Atacantul a mai evoluat în Superliga în sezonul 2021-2022, la FC Argeș.Atunci, atacantul a bifat 3 goluri și 2 pase decisive în cele 26 de meciuri.Unirea Slobozia a anunțat transferul lui Said Ahmed Said: „S-a alăturat echipei noastre”Unirea Slobozia a oficializat aducerea lui Said Ahmed Said, jucător care a bifat un sezon în Superliga, la FC Argeș. ...

