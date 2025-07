S-au ridicat oficial controalele terestre între România și Bulgaria, ca membre Schengen. Ce se întâmplă la granița dintre Bulgaria și Grecia

23:30

O echipă internațională de arheologi a identificat în nordul Egiptului vestigiile unei așezări urbane sofisticate, datând din secolul al IV-lea î.e.n. Orașul antic, cunoscut sub numele de Imet, a fost scos la lumină sub actualul sit Tell el-Fara’in, în Delta Nilului, utilizând tehnologie de ultimă generație și imagistică satelitară de înaltă rezoluție.