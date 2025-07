Vă pare acum calvar rutier pe Bucium și Pasaj Socola? Urmează un an jumătate și mai crunt! Încă un pas spre deschiderea șantierului de acolo. Care e alternativa?

03:10

Să presupunem că mașina de spălat are probleme – nu evacuează bine apa, nu stoarce rufele, dar, totuși, funcționează încât să nu speli la lighean. Și pentru a repara mașina, sunt necesare două acțiuni: să iei în considerare problema pe care o are și să iei măsurile necesare pentru a o face să funcționeze. Dar, oare, care dintre cele două componente este mai importantă - prima sau a doua? Pe de o parte, până când un meseriaș nu o desface pentru a vedea ce problemă are mașina, aceasta nu va fi reparată. Pe de altă parte, până când nu acord atenție problemei, nu o recunosc și nu-mi asum responsabilitatea rezolvării ei, meseriașul nu se va apropia de mașină. Deci, cel puțin cronologic, și logic, prima componentă este decisivă. Articolul Care e problema ta? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.