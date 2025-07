“Nu, domnule Negoiță, Drumul Între Tarlale NU este un bulevard modern!” Marile riscuri și probleme, enumerate cu argumente de Pro Infrastructură

14:30

Jennifer Lopez va veni pentru prima dată în Romînia, în această vară. Artisya va canta pe scena dela Festivalul „Summer in the City!”, a treia ediție. Concertul va fi pe 27 iulie în Piața Constituției. […] Articolul Jennifer Lopez, în colanți roșii și bustieră sortată, se pregătește pentru București. Cum vine la Summer in the City, festival la care biletele VIP și Meet and Photo s-au epuizat apare prima dată în B365.