Russell Crowe, apariție elegantă la Wimbledon. Cum arată acum actorul din „Gladiatorul” după ce a slăbit. FOTO

Russell Crowe, 61 de ani, și-a etalat noul look elegant și suplu la Wimbledon. Actorul premiat cu Oscar, în vârstă de 61 de ani, a apărut vizibil mai suplu în a doua zi a turneului de tenis desfășurat la All England Lawn Tennis and Croquet Club, marți.

