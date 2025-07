Paharul de pelin. Inevitabilul s-a produs

12:50

FCSB primește o veste excelentă înaintea startului noului sezon de Superliga și cupe europene. Amicalul câștigat împotriva lui Utrecht, scor 3-1, a lăsat urme printre jucătorii campioanei. Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Ionuț Cercel au avut probleme, dar se pare că doar accidentarea fundașului dreapta este serioasă. Darius Olaru și Daniel Bîrligea nu s-au accidentat, …