FCSB se mută de pe Arena Națională: „Am fost alungați”

10:30

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că salariile și pensiile nu vor fi indexate cu rata inflației în 2025. „Din punctul meu de vedere, și în decembrie, și în ianuarie, când am făcut bugetul, aceasta a fost prioritatea numărul unu: să asigurăm până la sfârșitul anului, fără niciun risc, plata tuturor salariilor și tuturor pensiilor și … The post Salariile nu cresc, dar se plătesc garantat. Eliminarea sporurilor e definitivă. Ce se întâmplă cu Programul Rabla appeared first on spotmedia.ro.