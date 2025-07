Coreea de Nord își intensifică implicarea în războiul din Ucraina. 30.000 de soldați coreeni vor fi trimiși pe front, în sprijinul Rusiei

16:30

Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz, are un cabinet mai mult decât generos, potrivit unor surse apropiate instituției. Sub el lucrează 5 secretare, 9 consilieri, un specialist în PR și are la dispoziție 7 șoferi. Compania monopolistă cu capital majoritar de stat a crescut cheltuielile cu personalul în doar doi ani cu aproape 150 de milioane de lei.