Leroy Merlin a anunțat data când va deschide noul magazin în locul Cora Pantelimon din București

Compania Naţională de Investiţii Rutiere are lansaţi în licitaţie peste 400 de kilometri de autostradă pe principalele coridoare ale ţării, are trei obiective aflate în proiectare şi alte şase în faza de proiectare şi execuţie, toate acestea însumând peste 50 de miliarde de lei, a declarat, miercuri, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, la conferinţa "Italy & Romania, building together sustainable infrastructure".