Anunțul InfoCons. Condiții pentru compensații financiare, în cazul zborurilor anulate

Primul lot al autostrăzii Craiova-Filiași are constructor desemnat, anunță Ministerul Transporturilor. Asocierea turco-română OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider) – STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL – INFRAVIS S.R.L. (Turcia – Romania) are la dispoziție 10 luni pentru perioada de proiectare și 24 de luni pentru faza de execuție (total 34 de luni). Contractul, în valoare de […]