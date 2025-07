Trump discută la telefon cu Putin

19:10

Senatorul AUR Petrişor Peiu a criticat dur, într-o declaraţie publică, pachetul de măsuri economice anunţat de Guvernul condus de Ilie Bolojan, susţinând că România se confruntă cu cea mai brutală serie de tăieri bugetare de la criza din 2010 încoace, potrivit unui comunicat al senatorului AUR emis redacţiei. Acesta acuză lipsa consultării publice şi a explicaţiilor din partea autorităţilor şi denunţă ceea ce numeşte and #8222;o politică fiscală punitivă and #8221; faţă de cetăţenii obişnuiţi, în timp ce and #8222;privilegiaţii sistemului and #8221; rămân intangibili.