Hidrologii anunţă debite scăzute pe majoritatea râurilor din ţară, în luna iulie / Valori foarte scăzute sunt prognozate pentru bazinele râurilor Crasna, Barcău, Râmnicul Sărat, Bârlad, pe afluenţii Prutului şi în Dobrogea

17:50

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că veniturile salariale rămân la nivelul lui decembrie 2024 până la sfârşitul anului următor, 2026 şi se reduce majorarea salariilor de bază de la maxim 50%, la maxim 35%, pentru cei care lucrează cu fonduri europene. În plus, indemnizaţia de hrană are un plafon de până la şase se acordă până la şase mii de lei, lunar şi are un cuantum de 347 de lei.