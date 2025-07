Trump spune că legea sa bugetară va propulsa Statele Unite ca o 'rachetă'

07:10

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis, joi,că va aduce înapoi and #8222;toţi and #8221; ostaticii, and #8222;fără excepţie and #8221;, încă deţinuţi în teritoriul palestinian devastat, unde Apărarea civilă din Gaza a raportat moartea a 73 de persoane în operaţiunile militare israeliene, relatează AFP.