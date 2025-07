ANALIZĂ România ar trebui să adopte un model energetic propriu, adaptat resurselor sale

07:40

SMYK All for Kids, subsidiara locală a retailerului polonez de produse pentru copii, a înregistrat în 2024 un profit net de aproape 5 milioane de lei, revenind pe plus după șapte ani de pierderi consecutive, relevă date analizate de Profit.ro. În 2023, pierderile companiei se situau la 4 milioane de lei.