SUA isi schimba radical pozitia fata de Siria dupa ce Bashar al-Assad a fugit in Rusia

Un barbat nord-coreean a traversat joi zona demilitarizata (DMZ), puternic fortificata, si se afla in prezent in custodia armatei sud-coreene, au confirmat autoritatile de la Seul. Potrivit Statului Major Intrunit sud-coreean, individul, care nu era inarmat, a fost localizat in sectorul central-vestic al DMZ si a fost escortat in siguranta de trupele sud-coreene printr-o „operatiune...