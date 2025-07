Cum au explodat banii pentru partide

18:40

Prima măsură de „decăpușare” luată de Oana Țoiu (USR) ca ministru de Externe a stârnit deja cuibul cu viespi bugetare. „Televiziunea poporului suversanist”, Realitatea Plus, o linșează non-stop pe noua șefă a diplomației române pentru că a dat afară o sinecuristă trimisă la New York în 2022 pentru că era „fata lu’ tata”, iar tata […] Articolul Abia instalată ministru de Externe, Oana Țoiu taie o sinecură nerușinată: beizadeaua PSD-istului Radu Cristescu, parașutată la Consulatul din New York! apare prima dată în Ziariștii.