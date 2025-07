Elon Musk anunță formarea Partidului America

09:30

Un transport vital de armament destinat Ucrainei a fost suspendat în această săptămână de Pentagon, sub pretextul nivelului scăzut al stocurilor militare americane. Decizia a surprins diplomații, congresmenii, aliații europeni și oficialii de la Kiev. NBC a vorbit însă cu trei oficiali americani, care susţin că o analiză internă efectuată de ofițeri din cadrul armatei