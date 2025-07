Manele la Neversea Kapital – Florin Salam a cântat două piese

15:50

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), prin Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA), derulează proiectul de cercetare „Institutional Forcings on Agricultural Landscapes in Post-Socialist Europe: Diachronic Hotspot Analysis of CAP Influences on Agricultural Land Use in Romania 2002-2024”, coordonat de Universitatea de Stat din Michigan (SUA), în parteneriat […] Articolul Universitatea Ovidius din Constanța, parteneră într-un proiect NASA privind transformările peisajului agricol din România post-socialistă a aparut prima oara pe Constanta 100%.