Raportul Casei Albe. Cei mai bine plătiți angajați care lucrează fără salariu

10:00

Ianis Hagi ar vrea să-și continue activitatea în străinătate, dar a fost ofertat de FCSB, Gigi Becali i-a făcut propunerea la nunta Kirei Hagi, scrie Adevarul. Hagi i-a spus că e în tratative cu două echipe din afara țării. Aflat [...] The post Despre Ianis Hagi ”n-a fost niciodată nimic„ appeared first on Cotidianul RO.