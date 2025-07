Alexandru Rogobete afirmă că nu s-ar trata în străinătate, după o experienţă neplăcută la un spital din Milano. El a povestit cum a fost ţinut pe o targă câteva ore, i s-a pus viaţa în pericol şi a fost diagnosticat greşit

14:50

Un bărbat din Bucureşti este cercetat pentru comiterea a trei infracţiuni, după ce a fost oprit în trafic, pe o stradă din municipiul Braşov, iar poliţiştii au constatat că acesta conducea, fiind sub influenţa alcoolului, un autoturism furat. În plus, poliţiştii au constatat că bucureşteanul nu are permis de conducere. Bărbatul a fost reţinut.