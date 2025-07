METEO Cupola de foc ajunge deasupra României. ANM: Vom avea nopți tropicale și maxime de 41 de grade Celsius

16:40

Tanczos Barna, unul dintre cei cinci viceprim-miniştri ai guvernului Bolojan afirmă, întrebat cine e responsabil pentru deficitul bugetar foarte mare, că vinovaţi pentru deficitul de 9,3% sunt „cei care au plătit salarii în plus, pensii în plus, investiţii în plus". Fostul ministru al Finanţelor Publice susţine că vede unde s-au dus banii, împrumutaţi de România,