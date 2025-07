Avertismentul unui analist politic după ultimul sondaj: „Vom sta cu pistolul la tâmplă, noi, pro-occidentalii”

10:10

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat in perioada 20–26 iunie 2025, partidul AUR conduce detasat in intentiile de vot ale romanilor pentru alegerile parlamentare, cu un scor record de 40,5%. Sondajul, efectuat pe un esantion reprezentativ de 1150 de persoane, indica o schimbare semnificativa in preferintele electoratului. PNL se claseaza pe locul al doilea, cu […]