Taxele SUA pentru importurile din UE se amână până pe 1 august. Confuzie pe piețele globale

16:20

„Economia nu are nevoie de o înăsprire a legislației fiscale, nu are nevoie de o creștere a poverii fiscale care să ducă la o restrângere. Economia are nevoie de o ușurare, ca să se poată relua cursul creșterii economice", a declarat, luni, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. „O altă observație este legată de fondul problemei, […]