Ben Shelton s-a calificat în sferturi la Wimbledon după un meci în care s-a înregistrat o premieră după 1984!

12:30

Lionel Messi e aproape de plecarea de la Inter Miami. Al -Ahli a demarat negocierile cu starul argentinian, pe care dorește să-l recruteze în luna decembrie, după expirarea contractului acestuia cu echipa americană Inter Miami, informează L’Equipe. Lionel Messi mai are contract cu Inter Miami până la finalul acestui an. Obiectivul starului ajuns la 38 […] The post Lionel Messi, aproape de plecarea de la Inter Miami. Unde este dorit starul argentinian appeared first on Antena Sport.