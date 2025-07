Alergarea după norme și burse ca scopuri în sine ne îndepărtează de educația de calitate (Daniel David)

17:40

Entré en vigueur le 1er juillet 2025, le Code de conduite de l’UE sur la désinformation a permis à divers sites web et comptes de réseaux sociaux complotistes de propager des théories selon lesquelles il serait un instrument de censure. Faux : il s’agit d’une série d’engagements visant à lutter contre la désinformation, et non de […]