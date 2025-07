Japonia va continua negocierile cu Statele Unite pentru a obţine un acord comercial bilateral

18:40

Lanţul de cafenele 5 to go şi Federaţia Română de Ciclism (FRC) au anunţat un parteneriat strategic, care marchează implicarea brandului în susţinerea sportului pe două roţi, potrivit unui comunicat 5 to go. Începând cu această vară, 5 to go devine partener oficial al FRC pentru un an, iar Italian Sparkling Espresso by 5 to go a fost desemnată băutura oficială a Federaţiei.