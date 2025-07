Raportul Comisiei Europene privind statul de drept: România face pași în justiție, dar rămâne vulnerabilă la capitolul presă independentă și finanțare netransparentă a media

10:20

CFR Cluj a prezentat cel mai nou transfer pe care l-a făcut în această vară. Printr-un comunicat oficial, CFR Cluj a anunțat transferul lui Lorenzo Biliboc (18 ani), un fotbalist crescut în Italia, la grupele de juniori ale lui Torino FC, Parma și Juventus. El este atacant lateral dreapta și, prin transferul său, Dan Petrescu … The post CFR Cluj a prezentat un nou transfer appeared first on spotmedia.ro.