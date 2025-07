Dinamo, lovitură în miez de noapte! A transferat portar de națională: 15.000 euro/lună salariu » Soția româncă, rol decisiv

21:40

Raul Rotund (19 ani), atacantul lui Dinamo, a fost cedat de „câini” la Unirea Slobozia. Fotbalistul n-a primit foarte multe șanse în sezonul recent încheiat și va evolua sub formă de împrumut sub comanda lui Andrei Prepeliță (39 de ani).Rotund n-a bifat decât 4 meciuri pentru Dinamo și va juca la Slobozia sub formă de împrumut în sezonul următor, potrivit digisport.ro.Sursele GSP. ...