Scandal cat casa la Casa Alba: secretarul Apararii, Pete Hegseth, a suspendat cu de la sine putere livrarile de arme catre Ucraina, fara sa-l anunte pe presedintele Trump

20:20

Fostul premier britanic Rishi Sunak a fost numit consilier senior al bancii de investitii Goldman Sachs, marcand astfel o revenire la institutia unde si-a inceput cariera in anii 2000. Anuntul vine in contextul in care Sunak ramane deputat in Parlamentul britanic, dar promite sa doneze salariul primit din aceasta functie catre The Richmond Project, o...