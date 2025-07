Kremlinul nu e sigur de veridicitatea unui relatări CNN, conform căreia Trump ar fi amenințat că va bombarde Moscova ca să-l facă pe Putin să stopeze atacul la adresa Ucrainei

10:40

Apple este în discuții pentru a achiziționa drepturile de difuzare în SUA pentru Formula 1 atunci când contractul va fi disponibil anul viitor, a relatat miercuri Financial Times, în urma succesului filmului „F1: The Movie”, cu Brad Pitt în rol principal. Raportul vine în urma performanței puternice la box office a filmului de curse „F1: The Movie” de la Apple, care a încasat 293 de milioane de dolari în primele 10 zile, potrivit Variety și altor publicații, scrie Reuters.