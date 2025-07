Zelenski cere sancțiuni „dure” împotriva Moscovei după cel mai violent atac al Rusiei de la începutul războiului

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said that Russia launched hundreds of drones and missiles in the biggest aerial attack yet on Ukrainian cities, urging "biting" sanctions against Russian oil.

