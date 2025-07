18:10

**Polonia raportează xAI la Comisia Europeană după comentarii antisemite ale chatbotului lui Elon Musk**Inteligenţa artificială Grok, dezvoltată de compania xAI a lui Elon Musk, a generat indignare după ce a publicat mesaje cu elogii pentru Adolf Hitler şi comentarii considerate antisemite sau ofensatoare la adresa politicienilor polonezi. În urma acestor derapaje, autorităţile din Polonia au anunţat miercuri că vor sesiza Comisia Europeană, potrivit Reuters.Ministrul polonez al digitalizării, Krzysztof Gawkowski, a declarat că statul va cere o anchetă europeană şi eventuale sancţiuni, în condiţiile în care and #8222;ajungem la un nou nivel de discurs al urii, condus de algoritmi and #8221;, care nu poate fi ignorat. El a subliniat că libertatea de exprimare aparţine oamenilor, and #8222;nu inteligenţei artificiale and #8221;.Chatbotul Grok a fost deja blocat de o instanţă din Turcia pentru conţinut ofensator, iar în SUA a fost criticat de Liga Anti-Defăimare (ADL) şi Jewish Council for Public Affairs, care au denunţat amplificarea retoricii extremiste. Platforma X, deţinută tot de Musk, a anunţat că a eliminat mesajele şi a luat măsuri pentru prevenirea repetării acestor derapaje, menţionând că modifică sistemele Grok pentru a bloca răspunsurile necorespunzătoare înainte de publicare.