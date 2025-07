Lipsă de asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare, la Spitalul Suceava. Managerul Ionuț Jurchiș: Am relocat personal de la secțiile care nu au un număr de pacienți mare la altele cu aflux mai mare

16:20

Primarul Viorel Cucu s-a arătat îngrijorat de viitorul comunei Adîncata, în condițiile economice actuale la nivel național, dar și fiindcă are nevoie de 800.000 pentru cofinanțarea unor proiecte cu fonduri europene. A declarat domnul Cucu: ”Nu știm cum vom încheia anul acesta cu cofinanțările pe care le avem de peste 800.000 de lei. Nu vorbim […] Articolul Primăria Adîncata are pădure, dar pentru că nu o poate exploata nu are bani pentru cofinanțarea proiectelor europene și nici pentru unele activități. Primarul Cucu: ”Tot timpul am băgat mîna în buzunare. Eu și alții, ca să facem niște evenimente” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.