ONU: Oprirea finantarii SUA pentru lupta cu HIV poate duce la 4 milioane de decese in 4 ani

Negocierile indirecte dintre Israel si Hamas, mediate in Qatar, privind o noua incetare a focului in Gaza si eliberarea ostaticilor, au intrat in impas dupa trei zile de discutii. Potrivit sursei, unui oficial palestinian citat de BBC, principalele puncte de blocaj sunt legate de modul in care va fi distribuit ajutorul umanitar in timpul armistitiului...