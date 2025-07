Femeie găsită decedată în locuință, intervin pompierii și Ambulanța

10:50

Costinești a vibrat încă din primele secunde ale Beach, Please! Ziua 0 a festivalului a început cu o energie explozivă, o emoție greu de descris și un moment simbolic: când a început accesul, mii de participanți au intrat alergând, cu sufletul plin de nerăbdare, pe teritoriul libertății lor – festivalul […] Articolul Ziua 0 la Beach, Please! 2025: Un început epic, cu apariții surpriză ale lui Swae Lee și Young Thug. Artiștii au trăit experiența Beach, Please! și le-a plăcut la nebunie a aparut prima oara pe Constanta 100%.