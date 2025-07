Somnul neregulat reduce forța și accelerează îmbătrânirea mușchilor

11:30

FCSB a numit fotbalistul care a impresionat la debutul în Liga Campionilor, dar o face în toate meciurile. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a numit „singurul jucător pe care o să-l mai laud”. Italianul Juri Cisotti (32 de ani) l-a cucerit definitiv pe Gigi Becali, care are doar cuvinte de laudă la … The post FCSB numește fotbalistul care a impresionat la debutul în Liga Campionilor: „Merită tot respectul” appeared first on spotmedia.ro.