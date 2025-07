Fitch a îmbunătățit ratingul Bulgariei după aprobarea trecerii țării la moneda euro

17:00

Costin Curelea, fost jucător al Sportului Studențesc, a fost numit, vineri, în funcţia de selecţioner al naţionalei U21 a României. Numirea a venit chiar de ziua antrenorului, care are acum 41 de ani. Fostul fotbalist din Regie a condus în ultimii doi ani naţionala Under 20. Daniel Pancu a fost înlocuit la Under 21! Costin […]