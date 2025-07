Bursele europene au închis vineri în scădere, din cauza temerilor de escaladare a tensiunilor comerciale între SUA şi Uniunea Europeană

07:10

Aproape o treime (31%, 2023) dintre firmele care activează în România prezintă capitaluri sub nivelul prevăzut de lege, […] The post BNR: Aproape o treime (31%, 2023) dintre firmele care activează în România prezintă capitaluri sub nivelul prevăzut de lege; Necesarul de recapitalizare – estimat la aproximativ 35 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.