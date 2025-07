Vicepremierul Anastasiu: Deficitul până la sfârșitul anului trebuie să fie sub 8%. Anul viitor trebuie să avem sub 6%

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a afirmat că deficitul bugetar al României la finalul acestui an trebuie să fie sub 8%, iar în 2026 să coboare sub 6%.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Profit.ro