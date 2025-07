OPINIE AKTUAL24 | Împotriva lui Bolojan se strânge o armată. Beneficiarii privilegiilor nu vor ceda

20:40

Marea Britanie a anunțat joi că Parisul va deveni sediul central al așa-numitei „coaliții a celor dispuși" sau „coaliția de voință" (Coalition of the Willing), creată pentru a sprijini Ucraina în eventualitatea unui armistițiu, iar planurile includ și o viitoare celulă de coordonare la Kiev. Decizia vine la finalul unei vizite de stat de trei […]