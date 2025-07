Robotul, despre adevărul guvernelor

12:50

Am tot mai puternic sentimentul că am mai văzut filmul ăsta. USR -ul revenit la putere, sub protecția noului președinte al României, îmi aduce aminte de perioada CDR, dar și de perioada Băsescu. Aceleași teme – „moștenirea dezastruoasă”, „corupția”, „jaful” din timpul guvernărilor PSD, „intelectualii lui Băsescu”- re-reciclați, rescrierea și manipularea istoriei, etc. Iată un […]