14:10

Asasinarea colonelului Ivan Voronici, ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), survenită pe 10 iulie la Kiev, atrage atenția asupra unui posibil atac țintit cu implicații strategice. Potrivit unei investigații The New York Times, Voronici ar fi fost implicat în operațiuni de risc înalt desfășurate în interiorul teritoriului rus, inclusiv în eliminarea comandantului separatist Arsen Pavlov, cunoscut sub numele de „Motorola”.