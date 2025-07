UE va prelungi până în august suspendarea contramăsurilor tarifare vizând SUA, anunţă preşedinta CE

15:00

"Avem decontări fictive sau umflate în spitale, în multe cazuri. Avem cheltuieli cu medicamentele scăpate de sub control, care se extind de la an la an. Și Casele de sănătate, Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică trebuie să treacă de la perspectiva de spectator sau, mai rău, complice, la cea de regulator, la cea de apărător al intereselor cetățenilor, pacienților și statului, pentru că altfel nu vom mai putea suporta aceste creșteri. Gândiți-vă că la anumite spitale, costurile de personal depășesc peste 90% (din banii spitalului n. red). Întreb, cu ce mai rămâne? Medicamente, analize, se mai poate face ceva pentru pacienți de adevăratelea, sau pacienții sunt doar o formă pentru ca acel spital să meargă în felul acesta?", a spus premierul Bolojan vineri, când a anunţat că lucrează deja la următoarele pachete de măsuri prin care să rezolve problemele pe care le-a descris mai sus.