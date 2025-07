EXCLUSIV CEC Bank va finanța și activitatea curentă a Grand Hotel du Boulevard, redeschis în primăvară. Clădirea monument va garanta băncii restituirea noului împrumut

Grand Hotel du Boulevard, una dintre cele mai vechi clădiri din București, redeschis în luna martie a acestui an, a contractat un credit de 21,75 milioane de lei pentru finanțarea activității curente. Împrumutul are o maturitate de 5 ani și va fi garantat cu clădirea hotelului și terenul aferent, plus conturile societății deschise la CEC Bank.

