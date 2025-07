Cum pot tarifele lui Donald Trump să dea peste cap planul lui Bolojan

03:10

Spațiile verzi, umbra și locurile de înot nu vor rezolva criza climatică, dar devin din ce în ce mai importante pentru a supraviețui. Acum trei ani, Alexander Hurst, jurnalist la The Guardian, se afla în Zurich și traversa pentru prima dată un pod peste râul Limmat când a văzut oameni plutind în voie pe apă, …