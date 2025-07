Cupa Mondială a Cluburilor: Chelsea este campioana lumii

00:00

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia and #8222;Spiru Haret and #8221; lansează un semnal de alarmă dur, acuzând Ministerul Educaţiei şi Guvernul României că iau măsuri and #8222;haotice şi iresponsabile and #8221; în goana pentru reducerea deficitului bugetar, măsuri care vor afecta grav sistemul de învăţământ preuniversitar şi vor genera disponibilizări masive, comasări de şcoli şi migrarea profesorilor din sistem.