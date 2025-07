„Doctorul morții”, judecat la Berlin pentru uciderea a 15 pacienți. Este vizat și în alte 96 de cazuri de decese suspecte

07:10

Sute de copaci din Brașov sunt un pericol real pentru localnici si turiști. Arborii de pe aleea de sub Tâmpa, un loc vizitat zilnic de sute de oameni, sunt acum sub verificările specialiștilor. Totul, după ce un tânăr a murit sub greutatea unui arbore care s-a prăbușit peste el. Seceta, solul stâncos și ciupercile au distrus copacii de la rădăcină. Peste 600 au fost deja găsiți cu probleme.