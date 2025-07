VIDEO Piedone a lansat un nou val de amenzi pe litoral

01:40

Grand Hotel du Boulevard, una dintre cele mai vechi clădiri din București, redeschis în luna martie a acestui an, a contractat un credit de 21,75 milioane de lei pentru finanțarea activității curente. Împrumutul are o maturitate de 5 ani și va fi garantat cu clădirea hotelului și terenul aferent, plus conturile societății deschise la CEC Bank.